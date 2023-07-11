بلينكن: لا يمكن أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو في خضم الحرب
وكالات
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على أنه لا يمكن أن تصبح أوكرانيا عضوًا في حلف الناتو في خضم الحرب.
وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اتهم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"العبثية" بسبب الغموض المحيط بعلاقة بلاده بالحلف، وذلك بالتزامن مع بدء قمة الحلف في فيلنيوس.
وكتب زيلينسكي تغريدة قال فيها " يبدو أنه لا يوجد استعداد لدعوة أوكرانيا للناتو أو جعلها عضوا بالحلف".
قبيل عقد قمة الناتو أوضح الرئيس الأمريكي بايدن أن واشنطن مستعدة لدعم أوكرانيا من خلال "توفير الأسلحة التي يحتاجونها والقدرة على الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو الآن.
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