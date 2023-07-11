زيلينسكي يتهم الناتو بـ"العبثية" بسبب الغموض بشأن علاقة أوكرانيا بالحلف
فيلنيوس - (د ب ا)
اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"العبثية" بسبب الغموض المحيط بعلاقة بلاده بالحلف، وذلك بالتزامن مع بدء قمة الحلف في فيلنيوس.
وكتب زيلينسكي تغريدة قال فيها " يبدو أنه لا يوجد استعداد لدعوة أوكرانيا للناتو أو جعلها عضوا بالحلف".
وقال" هذا يعني أنه يتم ترك نافذة لفرصة المساومة على عضوية أوكرانيا في الناتو في المفاوضات مع روسيا. وبالنسبة لروسيا، هذا يعني دافعا للاستمرار في إرهابها".
وأضاف" إن الغموض ضعف"، معلنا عن نيته الضغط على الدول أعضاء الحلف بشأن هذا الأمر.
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