متجهتين إلى مصر.. أوكرانيا تحمل آخر سفينتين بموجب اتفاق تصدير الحبوب

كييف - (د ب أ)

قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، عبر "فيسبوك"، إن ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يقوم بتحميل 85 ألف طن من الحبوب، متجهة إلى مصر، على آخر سفينتين لنقل البضائع السائبة مصرح لهما بموجب اتفاق للأمم المتحدة والذي ستنتهي صلاحيته قريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ميناءين فقط من أصل 3 موانئ مسموح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من خلالها، هما أوديسا وتشورنومورسك، كانا متاحين لتصدير الحبوب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الموانئ الأوكرانية إن موسكو تغلق الميناء الثالث، بيفديني، منذ أكثر من شهرين.

وغادرت ست سفن فقط هذه الموانئ، وعلى متنها 215 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنتهى صلاحية اتفاق حبوب البحر الأسود في 17 يوليو الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف "سيؤدي الإغلاق الكامل لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الطرق البحرية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وأضاف كوبراكوف "نعمل حاليا مع شركائنا لضمان دخول الحبوب الأوكرانية الأسواق بالكميات التي يحتاجها العالم."