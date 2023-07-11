أمين عام الناتو: زيلينسكي ينضم لزعماء الحلف في قمة فيلنيوس
فيلنيوس - (د ب أ)
تقرر أخيرا أن ينضم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لزعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمتهم التي تنطلق اليوم بفيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، وهو ما يمثل تراجعا عن موقف سابق.
وأكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أن زيلينسكي سينضم لقادة الحلف للضغط من أجل قبول بلاده ضمن التحالف العسكري الغربي، وحشد دعم جديد ضد الغزو الروسي لبلاده.
وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق أنه لن يحضر دون توجيه دعوة مناسبة لبلاده للانضمام للحلف، ولكنه تراجع عن ذلك أمس الاثنين ، وبدلا من ذلك دعا إلى توجيه "إشارة واضحة" في هذا الصدد.
ورفض ستولتنبرج الإفصاح عن الإجابة التي سيرد بها التحالف على زيلينسكي. وعوضا عن ذلك، قال إن الحلفاء في الناتو "سيبعثون برسالة قوية وموحدة، وإيجابية بشأن مسار المستقبل أمام أوكرانيا".
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