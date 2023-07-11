ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو

فيلنيوس - (د ب أ)



قالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن برلين تعتزم تقديم أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو (9ر770 مليون دولار)، قبل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وحتى نهاية أيار/ مايو الماضي، تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 5ر7 مليار يورو إجمالا، مما يجعل برلين ثاني أكبر مساهم بالأرقام المطلقة في هذا الشأن، بحسب بيانات معهد "كيل" للاقتصاد العالمي.

وتنطلق قمة حلف الأطلسي اليوم في فيلنيوس، على بعد نحو 35 كيلومترا من حدود بيلاروس، الحليف الرئيسي لروسيا، والتي تهدف إلى أن تبعث برسالة قوية لموسكو وإظهار التضامن مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الحلف على مدى يومين تطلعات كييف لنيل عضوية الناتو، ودعم برنامج الدعم طويل الأجل لأوكرانيا لردع الهجمات المستقبلية وتحديث الجيش الأوكراني.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم بعض الدول أسلحة وتعهدات أمنية لكييف على المدى القصير.