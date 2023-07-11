هفوات بايدن.. الرئيس الأمريكي ينتهك البروتوكول الملكي في بريطانيا (فيديو وصور)

وكالات

يتصدر الرئيس الأمريكي جو بادين عناوين الأخبار بسبب سلسلة من الهفوات التي يقع فيها منذ توليه الرئاسة.

وخلال زيارته القصيرة إلى العاصمة البريطانية لندن، قبل توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة الناتو، انتهك بايدن البروتوكول الملكي المتبع في المملكة المتحدة مرتين أثناء استقبال الملك تشارلز الثالث له في قصر قلعة وندسور.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن بايدن انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وأثناء تفقده حرس الشرف بعد وصوله إلى قصر وندسور، تحدث بايدن مع أحد الحراس فيما انتظر ملك بريطانيا بضع ثواني، ثم حاول الملك تشارلز الثالث توجيه الرئيس الأمريكي أثناء الاستقبال.

وقال خبير آداب السلوك، وليام هانسون، في تعليقه على ذلك، إنه قادة الدول يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

وقال رئيس حزب "بريطانيا أولا" بول غولدينغ تعليقا على المقطع عبر حسابه على تويتر: "هناك تفسير من اثنين هنا: إمّا أن بايدن يقلل من احترام ملكنا عمداً لأنه قوميّ إيرلنديّ، أو أنّ مرض الزهايمر أصابه ولم يكن لديه أدنى فكرة عما يجري. اختر واحدا منهما".هنا