أوكرانيا تزعم سيطرتها على مداخل ومخارج مدينة باخموت

كييف - (بي بي سي)

يقول مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم قد سيطرت على مواقع رئيسية حول مدينة باخموت االتي احتلتها روسيا في مايو بعد أشهر من القتال الضاري.

وتقول أوكرانيا إنها تمكنت الآن من جعل مداخل المدينة ومخارجها والحركة في محيطها تحت قوة نيران أسلحتها القتالية، بعد التقدم الذي حققته في محيطها.

واتخذت المعركة في باخموت بعدا رمزيا، إذ يقول المراسلون هناك إن تحقيق أي نجاح فيها سيقدم زخما معنويا كبيرا لأوكرانيا في قتالها مع القوات الروسية. فهجومها المضاد للغزو الروسي ظل حتى الآن يتقدم بوتيرة أبطأ مما كان مأمولا.

وكانت أصوات صافرات الإنذار انطلقت في العاصمة الأوكرانية كييف ليل أمس للمرة الثانية خلال هذا الشهر، وأشارت تقارير أولية إلى إسقاط طائرات مُسيرة مهاجمة قبيل وصولها إلى أهدافها.