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BBC

قتلها في الغربة.. طلبت الطلاق فخنقها وألقى جثتها

12:04 م الثلاثاء 11 يوليه 2023

تعبيرية

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وكالات

قتلت لبنانية تدعى أميرة مغنية تبلغ من العمر 30 عامًا، على يد زوجها أحمد حدروج في أستراليا، بعدما طلبت الطلاق منه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الزوج استدرج زوجته التي كانت تعتزم العودة إلى وطنها رفقة أطفالها

، وخنقها وألقى جثتها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الزوجة طلبت قبل عام من وقوع الجريمة الانفصال عن زوجها بسبب تعرضها للإهانة والتعنيف على مدى سنوات.

ونجحت السلطات الأسترالية في القبض على القاتل في حين تعمل عائلة أميرة على السفر إلى أستراليا للبقاء مع الأولاد أو إعادتهم إلى لبنان.

وقالت شقيقة الضحية، إن أختها سافرت إلى أستراليا منذ 10 سنوات، صبرت، تحملت وأنجبت 3 أولاد، يبلغ عمر طفلها الصغير سنتين، أما المتوسط 6 سنوات والأكبر 9 سنوات".

وأشارت إلى أن شقيقتها طلبت الانفصال عن زوجها، وتعيش بمفردها منذ فترة بسبب الأهانات التي تتعرض لها في بيت الزوجية ما دفعها إلى طلب الطلاق.

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