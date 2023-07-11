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ستولتنبرج يؤكد "ثقته التامة" في موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو

12:01 م الثلاثاء 11 يوليو 2023

ينس ستولتنبرج

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فيلنيوس - (د ب أ)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، "ثقته التامة" في أن تركيا ستنهي معارضتها لطلب انضمام السويد للحلف العسكري.

وقال ستولتنبرج "أهم شيء هو أننا لدينا قرار واضح من تركيا بأنهم سيصادقون على الطلب وسيرفعون بروتوكول الانضمام إلى البرلمان".

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، بعد اجتماع مع ستولتنبرج ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، بإنهاء معارضته المتواصلة على مدار شهور قبيل قمة الناتو التي تنطلق اليوم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتستمر يومين.

وقال ستولتنبرج: "إنه أمر جيد للسويد وتركيا ودول حلف الناتو بأكملها، وأيضا لمنطقة البلطيق".

وأضاف:"هذه قمة تاريخية بالفعل، حتى قبل أن تبدأ".

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