الأمين العام للناتو: الخطاب الروسي عن السلاح النووي خطير ومتهور
وكالات
اعتبر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" الخطاب الروسي عن السلاح النووي خطير ومتهور ونراقب التحركات النووية الروسية عن كثب، مضيفًا أن الحلف لم يلاحظ أي تغييرات في نشر الأسلحة النووية الروسية.
وشدد على أنه يجب منع روسيا من الانتصار في الحرب الأوكرانية.
هذا ويجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء في قمة حاسمة في ليتوانيا، على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.
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