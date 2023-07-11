إعلان

BBC

الأمين العام للناتو: الخطاب الروسي عن السلاح النووي خطير ومتهور

11:25 ص الثلاثاء 11 يوليو 2023

ينز ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

اعتبر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" الخطاب الروسي عن السلاح النووي خطير ومتهور ونراقب التحركات النووية الروسية عن كثب، مضيفًا أن الحلف لم يلاحظ أي تغييرات في نشر الأسلحة النووية الروسية.

وشدد على أنه يجب منع روسيا من الانتصار في الحرب الأوكرانية.

هذا ويجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء في قمة حاسمة في ليتوانيا، على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

سوق مصراوى

الأمين العام للناتو الخطاب الروسي السلاح النووي التحركات النووية الروسية الحرب الأوكرانية ليتوانيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

موجة حر شديدة تستمر 5 أيام..الأرصاد تعلن توقعات الطقس و3 نصائح للمواطنين