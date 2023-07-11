مظاهرات وإغلاق طرقات في إسرائيل احتجاجًا على خطة حكومية لإصلاح القضاء

تل أبيب - (د ب أ)

انطلقت اليوم الثلاثاء في إسرائيل، احتجاجات على مستوى البلاد، ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرين أغلقوا في وقت مبكر من صباح اليوم عدة طرق في أنحاء البلاد، بصورة مؤقتة، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية تقول: "يجب أن نوقف تدمير الديمقراطية".

وقال المنظمون إنه قد تم التخطيط لتنظيم تجمعات أخرى على مدار اليوم. كما يعتزم آلاف الإسرائيليين التجمع بعد ظهر اليوم في مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب.

وكان البرلمان الإسرائيلي وافق في الليلة الماضية على مشروع قانون بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في قراءته الأولى. ومن شأن القانون الجديد أن يجعل من المستحيل على المحكمة العليا إصدار حكم على قرار حكومي بأنه "غير معقول".

ويخشى المنتقدون من أن يؤدي ذلك إلى التشجيع على أعمال الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب الرفيعة.

جدير بالذكر أنه يتعين وجود قراءتين أخريين قبل أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، وقد يجري ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري..

وصوت 64 عضوا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي لصالح تعديل القانون، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على التصرف، بعد ساعات من النقاش الذي استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 56 عضوا صوتوا ضد القانون.