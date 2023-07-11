مسؤول روسي: تركيا تتحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة
وكالات
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، فيكتور بونداريف، إن تصريحات أنقرة حول تسريع قبول أوكرانيا في الناتو، تشير إلى أن تركيا تتحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة.
واعتبر بونداريف أن تسليم أنقرة قادة كتيبة "آزوف" النازية إلى كييف، هو انتهاك للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، قال في تصريحات خلال زيارة نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي إلى أنقرة، إن أوكرانيا تستحق الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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