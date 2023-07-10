مسؤول إيراني :نتابع الوضع في حقل الدرة المشترك مع السلطات الكويتية

طهران - (د ب ا):

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كعناني اليوم الاثنين أن بلاده تتابع الوضع بشأن حقل الدرة المشترك مع السعودية والكويت في إطار المباحثات مع السلطات الكويتية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية (إرنا).

كانت السعودية قد أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وقبل ذلك بيومين ،أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، رفض دولة الكويت "جملة وتفصيلا" الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.

و تقول إيران إن الحقل المعروف في السعودية والكويت باسم "الدرة"، وفي إيران باسم "آرش"، يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

كان وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح قد صرح أمس الأحد بأن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية بحثت في اجتماعها تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.

وأضاف الشيخ نمر الصباح في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).