ستولتنبرج: السويد قامت بتلبية شروط تركيا للانضمام للناتو

فيلنيوس - (د ب ا)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج إن السويد قامت بتلبية " القائمة المحددة للشروط" التي وضعتها تركيا للموافقة على انضمامها للناتو، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مطالب جديدة تتعلق بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وقام ستولتنبرج بسرد جهود السويد لمكافحة الإرهاب وإلغاء القيود على تصدير الأسلحة والوفاء بطلبات أنقرة بشأن الترحيل، مذكرا تركيا بالمصالح الأمنية الأخرى للحلف.

وقال ستولتنبرج إن الناتو في حاجة " لمواجهة المخاوف الأمنية الشرعية للحلفاء، الذين يريدون رؤية السويد عضوا بالحلف في أقرب وقت ممكن".

وأضاف قبل لقاء مرتقب بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون" مازال من الممكن أن يكون لدينا قرار إيجابي بشأن عضوية السويد".