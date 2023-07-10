أردوغان يقايض انضمام السويد للناتو مقابل عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي
أنقرة - (د ا ب)
ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وجهود أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي، مما يعقد توسيع الحلف العسكري قبل ساعات من انعقاد القمة، حيث كانت تأمل السويد أن تكمل خطوات انضمامها للناتو.
وقال أردوغان، للصحفيين في اسطنبول، قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في فيلنيوس: "أولاً افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنفتحه أمام السويد، مثلما فعلنا مع فنلندا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وانتقد أردوغان "الدول التي تبقي تركيا خارج الاتحاد الأوروبي منذ نحو 50 عاما".
وتعرقل تركيا منذ أكثر من عام، طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب مخاوف من شدة تساهلها في مجال مكافحة الإرهاب.
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