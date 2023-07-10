الملك تشارلز الثالث يستقبل بايدن في قلعة ويندسور
وكالات
استقبل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقوم بزيارة سريعة إلى لندن قبل قمة الناتو المقررة غدًا.
وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في قلعة ويندسور.
هذا واستقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة والقضايا الدولية، قبل اجتماع قمة الناتو المقرر الثلاثاء.
ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث يلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.
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