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BBC

الملك تشارلز الثالث يستقبل بايدن في قلعة ويندسور

02:57 م الإثنين 10 يوليو 2023

الملك تشارلز الثالث وجو بايدن

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وكالات

استقبل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقوم بزيارة سريعة إلى لندن قبل قمة الناتو المقررة غدًا.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في قلعة ويندسور.

هذا واستقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة والقضايا الدولية، قبل اجتماع قمة الناتو المقرر الثلاثاء.

ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث يلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

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تشارلز يستقبل بايدن الملك تشارلز الثالث قلعة ويندسور الرئيس الأمريكي بايدن يقوم بزيارة إلى لندن

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