أثناء ذهابه إلى المسجد.. مقتل مسن عربي في إطلاق نار بولاية أمريكية (فيديو)

وكالات

اعتقلت الشرطة الأمريكية شاب يدعى توماس أبرو، يبلغ من العمر 25 عامًا، بتهمة إطلاق النار وقتل 4 أشخاص في ولاية نيويورك.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الشاب الذي قاد دراجة بخارية عبر حي كوينز بمدينة نيويورك الأمريكية، وأطلق النار عشوائيًا على المواطنين في الشارع، اتُهم بقتل شيخ يمني، يبلغ من العمر 86 عامًا".هنا

نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن نجل الضحية، أحمد السعيدي، البالغ من العمر 65 عامًا، قوله إن والده جاء من صنعاء اليمنية إلى الولايات المتحدة عام 1962، بحثًا عن حياة جديدة.هنا

أوضح أن والده عاش أولًا في كاليفورنيا، حيث عمل في مزرعة، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك، وافتتح متجر بقالة، وترك عمله في مجال العقارات منذ 10 سنوات، وكان يحلم بالعودة ذات يوم إلى قرية جبلية التي نشأ فيها، وكان يخطط لرحلة العودة إلى اليمن في 17 يوليو.هنا

وعن الحادث، روى أنه إن والده ذهب إلى الحديقة المحلية قبل أن يتوجه إلى مسجده للصلاة، وهو أمر داوم على القيام به صباحا، وكان متجهًا إلى مسجد كوينز للصلاة، عندما قتل برصاص مجهول.