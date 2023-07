لحظة مقتل شاب أردني في إطلاق نار بنيويورك (فيديو)

وكالات

تبحث شرطة ولاية نيويورك الأمريكية عن اثنين من المشتبه بهم الذين أطلقوا النار على شاب أردني، يدعى بسام عبدالرحمن الخطيب داخل محله التجاري بمدينة ستاتين آيلاند.

وقتل الشاب الأردني إثر إطلاق النار من قبل ملثمين قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الضحية بسرعة إلى مستشفى جامعة ريتشموند قبل أن تُعلن وفاته. وأبلغ المحققون في الحالة عن إصابة الشاب بجروح ناتجة عن إطلاق نار في منطقة الصدر.

نشرت السلطات بالولاية لقطات لاثنين من المشتبه بهم يعتقد أنهما متورطان في قتل بسام الخطيب البالغ من العمر 35 عامًا والذي كان يعمل في مانور ديلي اند كونفينانس عندما أطلق النار في صدره حوالي الساعة 8 مساءً.

🚨WANTED-HOMICIDE: 7/8/23 approx. 7:53PM, @ 444 Manor Rd @NYPD120PCT Staten Island. While attempting rob a grocery store the suspects shot a gun which struck a 35-yr-old male clerk causing his death. Any info call us at 800-577-TIPS or https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward UP to $3,500 pic.twitter.com/2EJY4Z6vbw