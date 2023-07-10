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BBC

لحظة مقتل شاب أردني في إطلاق نار بنيويورك (فيديو)

02:42 م الإثنين 10 يوليو 2023

لحظة مقتل شاب أردني صورة من الفيديو

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وكالات

تبحث شرطة ولاية نيويورك الأمريكية عن اثنين من المشتبه بهم الذين أطلقوا النار على شاب أردني، يدعى بسام عبدالرحمن الخطيب داخل محله التجاري بمدينة ستاتين آيلاند.

وقتل الشاب الأردني إثر إطلاق النار من قبل ملثمين قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الضحية بسرعة إلى مستشفى جامعة ريتشموند قبل أن تُعلن وفاته. وأبلغ المحققون في الحالة عن إصابة الشاب بجروح ناتجة عن إطلاق نار في منطقة الصدر.

نشرت السلطات بالولاية لقطات لاثنين من المشتبه بهم يعتقد أنهما متورطان في قتل بسام الخطيب البالغ من العمر 35 عامًا والذي كان يعمل في مانور ديلي اند كونفينانس عندما أطلق النار في صدره حوالي الساعة 8 مساءً.

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