وصل العدد لـ 15.. بولندا تعتقل جاسوس روسي جديد

وارسو - (بي بي سي)

أفادت السلطات البولندية اليوم الإثنين بإلقاء القبض على من وصفته بأنه "عضو آخر في شبكة تجسس روسية على الأراضي البولندية".

وقال ماريوس كامينسكي، وزير الداخلية البولندي "كان المشتبه به يراقب المنشآت العسكرية والموانئ، وقد بعث الروس إليه بمكآفات مادية بشكل منتظم" وفقا لما ذكره على تويتر.

وتفيد التقارير الواردة بأن المحتجز هو رجل أوكراني يقيم في بولندا منذ العام 2019 وقد تقرر إيداعه الحجز التحفظي لمدة ثلاثة أشهر.

وقد ألقت أجهزة الأمن الداخلي البولندية القبض عليه في أحدث عملية لها في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن عمليات تجسس جرت على الأراضي البولندية، ليصل بذلك عدد الموقوفين على ذمة التحقيق منذ مارس الماضي إلى 15 شخصا، معظمهم بحسب ما أعلن، من مواطني الدول المجاورة لبولندا من الناحية الشرقية القريبة لروسيا، وليسوا بالضرورة من الروس.

وبدأت الحملة البولندية في مارس، عندما أُعلن عن تفكيك شبكة تجسس روسية في البلاد واحتجاز 9 أشخاص على إثر ذلك.

وفي يونيو حزيران الماضي، اعتقلت بولندا لاعبا روسيا محترفا في هوكي الجليد بتهمة التجسس.

وتعتقد بولندا، وهي مركز للإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا، أنها صارت هدفًا رئيسيًا للجواسيس الروس وتتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرارها.

ويواجه الموقوفون اتهامات بالعمالة والقيام بأنشطة مراقبة لحساب المخابرات الروسية وبالتخطيط والتجهيز لارتكاب أعمال تخريبية بناء على تعليمات من موسكو.

ولم يعلق الجانب الروسي بعد على الاتهامات الصادرة من وارسو.