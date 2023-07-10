لقاء استمر 3 ساعات.. الكرملين يعلن نتائج اجتماع بوتين ورئيس فاجنر
وكالات
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شركة فاجنر يفغيني بريغوجين.
وقال الكرملين، أن بوتين التقى مع رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في الكرملين بعد 5 أيام من التمرد في 29 يونيو.
وأوضح أن الاجتماع بين بوتين وبريغوجين استمر قرابة 3 ساعات وحضره مسؤولو الشركات العسكرية الخاصة، مضيفًا أن بوتين قدّم تقييمه لما حدث وعرض خيارات التوظيف على ممثلي الشركات العسكرية الخاصة.
وقال أضاف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية: "أن قادة مجموعة فاجنر، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، أكدوا ولائهم وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة القتال والدفاع عن وطنهم".
وأوضح بيسكوف أن الاجتماع عقد في الكرملين في 29 يونيو الماضي، ودعا بوتين 35 شخصا إليه، بمن فيهم مؤسس فاجنر يفغيني بريغوجين وتم بحث أحداث 24 يونيو.
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