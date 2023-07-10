لافروف يلتقي نظراءه بدول الخليج في الحوار الاستراتيجي بموسكو

موسكو - (د ب أ)

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في موسكو اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وسبق أن أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز العلاقات بين روسيا ودول الخليج، وبحث قضايا التعاون الدولية والإقليمية.

وعُقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2017.