"سبوتنيك": محادثات بوتين وأردوغان المرتقبة الأمل الأخير لصفقة الحبوب
موسكو - (د ب أ)
أعلن مصدر مطلع على سير مفاوضات مبادرة "حبوب البحر الأسود"، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي بشأن صفقة الحبوب لا يبعث على التفاؤل بتمديد صلاحيتها بعد 17 يوليو الجاري، وأن والأمل الوحيد للتوصل لاتفاق بشأنها، هي المفاوضات المرتقبة بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.
وأجاب المصدر في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشر اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن احتمال تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود بعد 17 يوليو، قائلا: "حتى اليوم لا شيء يبعث على التفاؤل".
وأضاف ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المفاوضات بين رئيسي تركيا وروسيا حول هذا الموضوع مرجحة، قائلا: "حتى اليوم يبقى ذلك الأمل الوحيد".
وأكد المصدر أن "التجارب تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء".
وأشار إلى أن أردوغان أعلن عن نيته إجراء محادثات مع بوتين ونأمل في التوصل إلى "نتيجة إيجابية".
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