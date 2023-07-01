تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية بينهما

أنقرة - (د ب أ)

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي، العزم على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال بولات في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت، إن نظيره السعودي قدم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أنهما أكدا عزمهما على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين تركيا والسعودية.