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تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية بينهما

11:15 م السبت 01 يوليه 2023

وزير التجارة التركي عمر بولات

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أنقرة - (د ب أ)

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي، العزم على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال بولات في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت، إن نظيره السعودي قدم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أنهما أكدا عزمهما على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين تركيا والسعودية.

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وزير التجارة التركي عمر بولات ماجد عبد الله القصبي السعودية تركيا

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