احتجاجات فرنسا.. شاهد عيان: نائل ضٌرب قبل قتله

باريس - (بي بي سي)

قال فرنسي شاهد وصور حادث مقتل المراهق نائل أثناء قيادته لسيارته إن الشرطة ضربته قبل إطلاق النار عليه.

وقالت قناة الأخبار الفرنسية بي ام اف تي في إنها تحققت من فيديو الحادث وأجرت صحيفة لي باريسيان مقابلة مع الشاهد، قدم فيها شهادة تتطابق مع فحوى الفيديو.

ويقول الراكب الذي لم يذكر اسمه إنه كان مع اثنين من أصدقائه يقودون سيارتهم حول نانتير عندما انحرفت سيارة نائل عن مسار الحافلة وطاردها شرطيان كانا يركبان دراجتين ناريتين.

وبعد أن أوقف نائل السيارة، ضربه أفراد الشرطة ثلاث مرات بعقبي بندقيتهما، بحسب ما قاله الشاهد.

ودفعت الضربة الثالثة نائل إلى رفع قدمه عن مكابح المركبة مما دفعها إلى التحرك إلى الأمام، بحسب قول الشاهد.

ثم أطلق الضابط النار عليه.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحة الشهادة.

أجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة كان ينوي القيام بها إلى ألمانيا بسبب تداعيات الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن فرنسية عقب مقتل الصبي نائل م. برصاص الشرطة في ضاحية نانتير الباريسية .

و أعلن الرئيس ماكرون أن "القرار قد اتخذ لإلغاء العديد من المناسبات الاحتفالية والتجمعات في المناطق الأكثر حساسية".

وشاركت حشود كبيرة في جنازة الصبي ذي الأصل الجزائري.

في هذه الأثناء دعا عمدة ليون إلى تعزيزات إضافية للشرطة في الليل.

وتم اعتقال 1300 شخص في أنحاء فرنسا في ليلة رابعة من أعمال الشغب التي شهدت أعمال تخريب ونهب واسعة النطاق.

وقد طلبت الأمم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة ما وصفتها بمشاكل التمييز العنصري في صفوف قوات الأمن لديها.

ورفضت الحكومة الفرنسية الاتهامات الموجهة من الأمم المتحدة بوجود العنصرية في أوساط الشرطة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج في أوساط الشرطة في فرنسا هو اتهام لا أساس له من الصحة".

وشملت اعتقالات ليل الجمعة/السبت 80 شخصا في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، ثاني أكبر مدينة في فرنسا وتضم العديد من الأشخاص المنحدرين من أصول شمال أفريقية.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا هز منطقة الميناء القديم في مرسيليا. وقالت سلطات المدينة إنها تحقق في السبب، لكنها لا تعتقد أن هناك أي إصابات.

وقالت الشرطة إن مثيري الشغب في وسط مرسيليا نهبوا متجرا للأسلحة النارية، وسرقوا بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة. وقالت الشرطة إن شخصا اعتقل ومعه بندقية على الأرجح من المتجر، الذي يقبع الآن تحت حراسة الشرطة.