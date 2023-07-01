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BBC

الإمارات تدعو إلى التهدئة في فرنسا

10:44 م السبت 01 يوليه 2023

وزارة الخارجية الإماراتية

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أبوظبي - (د ب أ)

أعربت الإمارات، السبت، عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة على ضرورة عودة الهدوء وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.

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