الإمارات تدعو إلى التهدئة في فرنسا

أبوظبي - (د ب أ)

أعربت الإمارات، السبت، عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة على ضرورة عودة الهدوء وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.