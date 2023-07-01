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BBC

"لن ندعها تضيع هباء".. مدير الاستخبارات الأمريكية: لدينا فرصة نادرة لتجنيد جواسيس في روسيا

09:51 م السبت 01 يوليو 2023

مجموعة فاجنر العسكرية الروسية

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وكالات

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز، أن التمرد المسلح لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية، سيؤثر على روسيا لبعض الوقت، واعتبر أن تمرد فاجنر هو تذكير حي بآثار حرب بوتين المدمرة على مجتمعه ونظامه.

وتابع بيرنز، أن السخط من الحرب سيستمر في إضعاف القيادة الروسية، مضيفًا أن لدينا فرصة نادرة لتجنيد جواسيس في روسيا بسبب الاستياء من الحرب.

وقال رئيس الاستخبارات الأمريكية: "لن ندع الفرصة العظيمة لتجنيد جواسيس في روسيا تضيع هباء".

هذا وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" زيارة مؤخرا إلى أوكرانيا، والتقى خلالها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين في المخابرات الأوكرانية، وفقًا لما أعلن مسؤول أمريكي.

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