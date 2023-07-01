في الليلة الرابعة من الاحتجاجات.. ماكرون يجتمع مع رؤساء البلديات

باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه، أن من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعديد من رؤساء البلديات، في ضوء الاضطرابات المستمرة في فرنسا، حسبما ذكرت قناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية الفرنسية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بعد ظهر اليوم السبت.

وكان بعض السياسيين المحليين، قد طالبوا بفرض حظر التجوال وبتعزيزات للشرطة، من أجل التعامل مع أعمال الشغب العنيفة.

وفي وقت سابق يوم السبت، ألغى ماكرون زيارته الرسمية لألمانيا، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، في ضوء الاضطرابات السياسية.

وحدثت الاضطرابات بسبب قتل الشرطة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا يقود سيارة أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء الماضي.

وأدى الحادث إلى أربعة ليال من أعمال الشغب، تضمنت حوادث نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، وتم القبض على 1311 شخصًا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت.