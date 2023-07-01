إيران: نمتلك ذخيرة عسكرية ذكية هي الأفضل في العالم

طهران - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني إن الذخيرة الذكية التي صنعها متخصصون وعلماء الصناعة الدفاعية في إيران "هي الأفضل في العالم".

وأشار أشتياني، خلال لقاء مع نخبة مختارة من الخبراء في وزارة الدفاع، إلى أن هدف الإنسان هو النمو والكمال وقال: "لعبت النخب دورا مهما في تقدم البشرية عبر التاريخ"، وفقا لوكالة فارس للأنباء.

ولفت وزير الدفاع إلى "الإنجازات الدفاعية القيمة على الرغم من القيود والحظر المفروض على جمهورية إيران الإسلامية"، وقال إن "قاعدة التقدم في المجالين الدفاعي والعسكري تقوم على أفكار القرآن ومعايير الإسلام وسيرة أهل البيت وتنفيذ توصيات قائد الثورة الإسلامية، وان المستقبل سيشهد بكل تاكيد خطوات أكثر تقدمًا ونجاحًا مما هو عليه اليوم".

وقال وزير الدفاع إن "وزارة الدفاع تقوم اليوم بمهام حاسمة مع 400 مؤسسة إبداعية في مجالات مثل الدراسات والابتكار، ومكاتب التصميم والتطوير والتكنولوجيا ، ومكاتب الهندسة الإنشائية والبحوث و مركز الابتكار".

وأضاف أن "تقدم جمهورية إيران الإسلامية في مجالات الجو والبحر والبر والإلكترونيات والفضاء هو نتيجة جهود المتخصصين في صناعة الدفاع في مؤسسة الابداع الدفاعي".

واشار العميد أشتياني ، إلى أن وزارة الدفاع هي منظمة ذات توجه بحثي وعلمي بالكامل، وقال: "حاليا، يعمل 4500 باحث في وزارة الدفاع، ويجري الاستعانة بهؤلاء الباحثين وتوظيف طاقات النخبة الدفاعية لخدمة البلاد والمواطنين".