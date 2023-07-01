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حرق المصحف.. الاتحاد الأوروبي يستنكر بشدة مظاهر العنصرية

07:06 م السبت 01 يوليه 2023

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (بي بي سي)

ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضه الشديد لحرق المصحف في السويد.

وقال الناطق باسم الاتحاد إن هذا الفعل لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان الاتحاد الذي نشر على موقعه الإلكتروني، حرق نسخة من المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير لائق وعمل استفزازي واضح. ومظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب لا مكان لها في أوروبا.

"وما يفاقم من سوء الفعل أن الفاعل اختار يوم احتفال المسلمين بعيد الأضحى لتنفيذه."

"وسيواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج والداخل. وحان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادل ومنع أي تصعيد إضافي.

وأدان الاتحاد اقتحام السفارة السويدية في بغداد. ودعا إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.

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