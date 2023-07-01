ما سبب زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية لأوكرانيا قبل تمرد فاجنر؟



(وكالات)

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ، وليام بيرنز زيارة مؤخرا إلى أوكرانيا، والتقى خلالها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين في المخابرات الأوكرانية، وفقا لما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول لمراسل "سي إن إن" جيم سيوتو: "سافر المدير بيرنز مؤخرا إلى أوكرانيا، كما فعل بانتظام منذ بداية العدوان الروسي الأخير قبل أكثر من عام. وكما هو الحال مع الزيارات السابقة، التقى المدير بنظرائه في المخابرات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي".

وأضاف المسؤول: "أعادوا التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وأشار المسؤول إلى أن بيرنز سافر إلى كييف قبل تمرد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، والذي لم يكن موضوعا للنقاش.

ونشرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أول مرة عن آخر زيارة قام بها بيرنز إلى أوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن بيرنز التقى في وقت سابق من يونيو الماضي، مع مسؤولين أوكرانيين، كشفوا عن استراتيجية لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، وفتح مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو بحلول نهاية العام الجاري، بحسب مسؤولين مطلعين على الزيارة.