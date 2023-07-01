الاتحاد الإفريقي ينهي سحب الدفعة الأولى من جنوده بالصومال

أ ف ب

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) في بيان الجمعة، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه "محطة مهمة" في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.

جدد مجلس الأمن الثلاثاء لمدة ستة أشهر تفويضه لقوة الاتحاد الإفريقي التي لديها مهلة حتى نهاية سبتمبر لسحب 3000 جندي إضافيين.

ضمت أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول إفريقية بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024.

في أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تم تشكيلها في عام 2007. وأتميس وهي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

تشن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا دمويا ضد الحكومة الهشة المدعومة دوليا في مقديشو منذ أكثر من 15 عاما. وتواصل تنفيذ هجمات مميتة على الرغم من الهجوم الكبير الذي شنته القوات الموالية للحكومة في أغسطس الماضي بدعم من قوة الاتحاد الإفريقي وضربات جوية أميركية.

وفي أكثر الهجمات دموية، قتل 54 من جنود حفظ السلام الأوغنديين في أواخر مايو عندما اقتحم مسلحو حركة الشباب قاعدة للاتحاد الأفريقي جنوب غرب مقديشو.