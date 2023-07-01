شبهوها بالطاعون.. حشرات غريبة تغزو نيويورك (فيديو)
(وكالات)
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نيويورك تعرضت لغزو حشرات غريبة، يشبهها السكان بـ"الطاعون ".
وبحسب الصحيفة، اجتاح سرب من الحشرات المجنحة الصغيرة مدينة نيويورك.
وقالت المصادر المحلية إن الحشرات التي غزت المدينة هي حشرات خضراء. ويقول الخبراء إن هذه البراغيش هي نوع من حشرات المن.
وشبه بعض رواد مواقع التواصل هذه الحشرات بظاهرة الطاعون (وباء الطاعون الذي تم ذكره بالكتاب المقدس) وقال آخر إن "النهاية قريبة". وفي تعليق آخر "غيوم من الحشرات الخضراء الشبيهة بالبعوض تسيطر على مدينة نيويورك". واعتبر آخرون أن هذا دليل على بيئة صحية خالية من المبيدات.
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