سي إن إن: الاستخبارات الأوكرانية تؤكد تلقي جهاز الأمن الروسي أوامر لاغتيال زعيم فاجنر

كتبت- سلمى سمير:

قال رئيس الاستخبارات الأوكراني، كيريل بودانوف، إن جهاز الأمن الروسي "إف إس بي"، تلقى أوامر، لاغتيال زعيم مجموعة فاجنر، يفيجيني بريجوجين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقال رئيس الاستخبارات في تصريحات نقلتها الشبكة ، إن تصفية بريجوجين لن تكون في الأمد القريب، قائلاً "إن محاولات اغتيال بريجوجين لن تكون سريعة"، مضيفاً أن عملية التصفية ستستغرق بعض الوقت حتى تتسنى لهم استراتيجية مناسبة يكونوا مستعدين فيها لمثل تلك العملية الضخمة.

وذكرت مراسلة "سي إن إن" ، أن البيت الأبيض صرح للشبكة بعدم معرفتهم للكيفية التي سيتعامل بها بوتين مع تمرد بريجوجين، مشيرة إلى تاريخ تعامل بوتين مع معارضيه والذين ينتهي بهم المطاف إما في السجن أو التسمم أو الموت.

وأفادت المراسلة أنه من خلال تتبع الطائرات، تم رصد طائرتان لبريجوجين، وهما في طريقهما إلى بيلاروسيا، ثم رُصد مرة أخرى نفس الطائرتين عائدين إلى روسيا، ثم حلقت أخيراً طائرة بريجوجين من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتسائلت المراسلة عن مصير بريجوجين، وعما إذا كان على متن إحدى تلك الطائرات، مؤكدة أن كل ما تعرفه عنه هو أنه مفقود حتى اللحظة، ولم يظهر على الملأ منذ يوم السبت الذي عقد فيه الصفقة مع الكرملين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي توسط لإنهاء تمرد فاجنر.

ولوحت سي إن إن إلى الحرص الروسي لإبقاء قضية بريجوجين، طي الكتمان وعدم الحديث عن الأمر، مددلة على ذلك بمحاولة فريقها الوصول للمنصات الإعلامية الخاصة بمجموعة فاجنر، لكن المواقع كانت محجوبة.