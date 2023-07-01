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لندن: أوكرانيا استعادت رأس الجسر المطل على نهر "دنيبرو"

01:17 م السبت 01 يوليه 2023

أوكرانيا استعادت رأس الجسر المطل على نهر دنيبرو

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كييف - (د ب أ)

ذكرت المخابرات البريطانية أن الجيش الأوكراني سيطر على رأس جسر، في الضفة الشرقية التي تحتلها روسيا من نهر "دنيبرو"، في جنوب أوكرانيا.

وفي الاستراتيجية العسكرية، يشير رأس الجسر، بين أشياء أخرى، إلى منطقة، على الأرض، في الجانب، الذي يسيطر عليه العدو، من نهر، والتي إذا تم الاستيلاء عليها بنجاح، يمكن أن تؤمن معقلا لمزيد من التقدم.

ومنذ حوالي أسبوع، ينقل الأوكرانيون قواتهم نحو الضفة الشرقية من النهر، بالقرب من جسر "أنتونيفكا" المدمر، بالقرب من مدينة "خيرسون"، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها اليومي حول الحرب اليوم السبت.

وتكافح مدينة "خيرسون"، وهي عاصمة منطقة تحمل نفس الاسم، منذ أسبوع تحت هجمات روسية مستمرة، في أعقاب فيضانات ناجمة عن حدوث فجوة في سد "كاخوفكا" المجاور في السادس من يونيو الماضي.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد، بينما تنفي موسكو ذلك.

وذكر تقرير الاستخبارات البريطانية أن "القتال حول رأس الجسر يكاد يكون معقدا بسبب الفيضانات والدمار والطمي المتبقي من انهيار سد كاخوفكا".

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نهر دنيبرو أوكرانيا جسر دنيبرو روسيا

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