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BBC

رئيس الوزراء الإسباني يصل كييف للقاء زيلينسكي

12:01 م السبت 01 يوليه 2023

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

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(وكالات)

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى كييف اليوم السبت للقاء الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وكتب سانشيز في تغريدة عبر "تويتر": "موجود في كييف. أردت أن يكون أول عمل للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، مع فولديمير زيلينسكي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سينقل "كل التضامن الأوروبي" إلى الحكومة والبرلمان الأوكرانيين.

في وقت سابق، كتبت صحيفة الباييس أن سانشيز يجب أن يسافر إلى كييف لحضور الحدث الأول تحت رئاسة المملكة لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها سانشيز إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.

وتترأس إسبانيا مجلس الاتحاد للمرة الخامسة. وستمتد ولايتها في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر.

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