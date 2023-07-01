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BBC

فرنسا تكشف الأضرار المتكبدة للآن بالاحتجاجات وتؤكد اعتقال 994 شخصا

11:01 ص السبت 01 يوليه 2023

احتجاجات فرنسا

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، اعتقال 994 شخصًا بعد ليلة رابعة من الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا.

وذكرت الداخلية الفرنسية أنه تم الإبلاغ عن 2560 حريقًا على الطرق العامة مع إحراق 1350 سيارة و234 حادثة أضرار أو حريق في المباني.

وأضافت، أنه أصيب 79 من رجال الشرطة والدرك بجروح، لافتة إلى وقوع 58 هجوما على مراكز الشرطة والدرك.

ووقع انفجار مساء الجمعة، في ميناء مرسيليا القديم دون أن يسفر عن أي إصابات، بحسب قناة BFMTV المتعاونة مع CNN، نقلا عن الشرطة لكن دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة الانفجار.

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