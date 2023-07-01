وفاة 25 شخصا بينهم 3 أطفال في حريق بحافلة في الهند

نيودلهي- (د ب ا)

لقي ما لا يقل عن 25 شخصا، بما في ذلك ثلاثة أطفال، حتفهم وأصيب ثمانية آخرون إثر حريق شب في حافلة كانت تقلهم على طريق سريع بولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند، بعدما اصطدمت بعمود، في وقت مبكر صباح اليوم السبت .

وقال مسؤولون إن نحو 33 شخصا كانوا على متن الحافلة، وأضافوا أن الحادث وقع نحو الساعة 01:30 اليوم بالتوقيت المحلي على طريق سامودهي –ماهامارج السريع في الولاية، بحسب ما أوردته محطة تليفزيون "إن دي تي في" الإخبارية الهندية.

وأوضحت الشرطة، أن الحافلة انقلبت بعد اصطدامها بعمود على الطريق السريع، واشتعلت بها النيران، ونقلت عن السائق، الذي نجا من الحادث، قوله "اصطدمت الحافلة بالعمود بعد انفجار أحد إطاراتها".