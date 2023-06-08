بعد ترشيحه لرئاسة لبنان.. جهاد أزعور يتخلى عن منصبه بصندوق النقد مؤقتا
وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور تخلى عن مهامه مؤقتًا بالصندوق، وذلك مع طرح اسمه مرشحًا لرئاسة لبنان خلفا للرئيس السابق ميشال عون.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد، في مؤتمر صحفي، إنه "من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤقتًا عن مهامه في صندوق النقد الدولي، وهو في إجازة من الصندوق".
وسبق أن شغل أزعور، البالغ من العمر 57 عامًا، منصب وزير المالية في لبنان بين عامي 2005 و2008 ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.
وطرح عدة نواب من تيارات لبنانية مختلفة اسم أزعور كمرشح للرئاسة اللبنانية، مع فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر الماضي.
سوق مصراوى
-
عروض الصيف.. أفضل نظارات شمس ومزيلات عرق لصيف 2023 بخصم حتى 42%تفاصيل
-
تصل إلى 350 جنيها.. أسعار الكابات بالأسواق لحماية الرأس من الشمستفاصيل
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أجدد مايوهات الأطفال بنات وأولاد لصيف 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: