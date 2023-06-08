وزير الخارجية السوري يزور السعودية بعد غد السبت

دمشق - ( د ب أ ):

يتوجه بعد غد السبت وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك الصغيرة.

وقالت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان،وتستمر الزيارة لمدة يومين، حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين القادمين في العاصمة السعودية.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للمقداد إلى المملكة السعودية في غضون ثلاثة أشهر حيث قام بأول زيارة في "أبريل الماضي كما رافق الرئيس الأسد إلى مدينة جدة لحضور اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.