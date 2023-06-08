مقتل 5 أشخاص بسبب حادث إطلاق نار في ضاحية عربية بإسرائيل

وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن خمسة رجال قتلوا في واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار الجنائية دموية في تاريخ إسرائيل الحديث يوم الخميس، في إحدى ضواحي مدينة الناصرة بشمال البلاد.

وقال الطبيب عطاف سالم من خدمات الطوارئ الاسرائيلية "وصلنا إلى الموقع بقوات كبيرة ورأينا أنه كان مشهدا صعبا للغاية".

وأضاف أن "خمسة جرحى فقدوا الوعي وتعرضوا لإصابات خطيرة في أجسادهم".

وقال مسعفون إن الرجال الخمسة تلقوا العلاج ونقلوا في حالة حرجة إلى المستشفى حيث توفوا فيما بعد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها أرسلت قوات كبيرة إلى المنطقة وتبحث عن مشتبه بهم، مؤكدة أن الحادث جنائي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة لا تزال مشتعلة بعد اندلاع النيران بها في أعقاب إطلاق النار.

وعدد جرائم العنف الدامية في المجتمعات العربية في إسرائيل وخاصة العنف باستخدام السلاح أعلى بكثير من معدلها العام في البلاد.

ويأتي الحادث بعد ساعات فقط من واقعة إطلاق نار منفصلة في ضاحية أخرى من ضواحي الناصرة، أسفرت عن إصابة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ورجل يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة، وفقا لخدمات الطوارئ الإسرائيلية.

وبحسب مبادرات إبراهيم، وهي منظمة معنية بتتبع العنف المتزايد في المجتمعات العربية، قُتل 97 عربيا نتيجة للعنف الجنائي في عام 2023، ومن بينهم 86 قتلوا بالرصاص و 42 كانوا دون سن الثلاثين.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "لقد صدمت من جريمة القتل المروعة بالقرب من الناصرة... نحن عازمون على وقف هذه السلسلة من أعمال القتل".

وهاجم نائبان عربيان بارزان في المعارضة الإسرائيلية وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي تعهد بقمع الجريمة.

وقال النائب أيمن عودة "أولئك الذين يريدون حقا محاربة الجريمة يجب أن يطردوا بن جفير على الفور".