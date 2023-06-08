وزيرا خارجية السعودية ولبنان يستعرضان سبل تطوير العلاقة بين البلدين

الرياض - (د ب أ):

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الخميس، مع وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، العلاقات بين الرياض وبيروت، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقالت "واس" في بداية اللقاء قدم وزير الخارجية شكر القيادة السعودية، وتقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان، على سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.