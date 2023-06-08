لبنان يستدعي سفيره في باريس بعد تحقيق بشبهة اغتصاب

وكالات

استدعى لبنان سفيره في باريس رامي عدوان بعد تحقيق بشبهة اغتصاب وعنف متعمد في ضوء شكويين من موظفتين سابقتين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس.

وأوردت الوزارة في بيان "متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".

وأعلنت تكليفها مستشاراً مهام رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال.

وكانت صحيفة "Mediapart" الفرنسية الإستقصائية نشرت مقالًا قبل أيام تحت عنوان: "بتهمة الاغتصاب والعنف، السفير اللبناني يفلت من العدالة".

وتحدّثت الصحيفة عن إتهامات "فاضحة" تطال السفير اللبناني.