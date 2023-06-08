بروكسل تحذر من فشل معظم دول الاتحاد الأوروبي في تحقيق المستهدف من إعادة التدوير

بروكسل - (د ب أ):

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تواجه خطر عدم تحقق أهداف إعادة تدوير النفايات.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيجوس سينكفيسيوس أن التقييم يهدف إلى دفع الدول الأعضاء بالتكتل إلى "اتخاذ إجراء قبل المواعيد النهائية لتحقيق هذه الأهداف ".

ومن المتوقع أن تخفق 18 من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في تحقيق هدف واحد على الأقل من الأهداف الرئيسية عام 2025، بحسب بيان صحفي.

واعتبارا من 2025 يتعين تدوير 55 % على الأقل مما يطلق عليها النفايات البلدية، مثل نفايات المنازل وإعدادها لإعادة الاستخدام و إعادة تدوير 65 % من جميع نفايات التغليف.

وأضافت المفوضية أن 10 دول تواجه خطر الإخفاق في الهدفين. وتستمر بعض الدول في وضع معظم نفاياتها في مدافن النفايات، مخاطرة بالإخفاق في تحقيق المستوى المستهدف لخفض مكبات النفايات بحلول 2035.

ومن ناحية أخرى، تعد ألمانيا من الدول التسع على المسار الصحيح للوفاء بالأهداف.

والدول الثماني الأخرى هي النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وسلوفينيا.