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BBC

المستشار الألماني يبحث مع وزير المالية ميزانية 2024 بعد خلافات داخل الحكومة

06:37 م الخميس 08 يونيو 2023
المستشار الألماني يبحث مع وزير المالية ميزانية 2024 بعد خلافات داخل الحكومة

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ):

أكدت وزارة المالية الألمانية اليوم الخميس تقارير إعلامية وردت عن أن المستشار الألماني أولاف شولتس سوف يتدخل في النزاع القائم داخل الائتلاف الحاكم بشأن الميزانية الألمانية لعام 2024.

وأكدت متحدثة باسم الوزارة اليوم الخميس صحة أن وزير المالية كريستيان ليندنر سوف يجري مباحثات عن الميزانية بالتعاون مع المستشار الألماني مع بعض المسؤولين بالوزارة.

يذكر أن صحيفتي "زود دويتشه تسايتونج" و"فيلت" الألمانيتين ذكرتا أنباء عن ذلك من قبل.

وأضافت المتحدثة أن ليندنر أعلن هذا الإجراء لأعضاء مجلس الوزراء خلال عرض إجراءات الميزانية النهائية في المباحثات التمهيدية لمجلس الوزراء في 31 مايو الماضي.

وتابعت المتحدثة: "المباحثات ستجرى بناء على طلبات فردية من الوزيرات والوزراء وستهدف لتوضيح مواصفات الحدود القصوى للميزانية، ولن يكون هناك مفاوضات بشأن الميزانية".

يشار إلى أن هناك خلافا داخل الائتلاف الحاكم منذ فترة طويلة بشأن ميزانية عام 2024.

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