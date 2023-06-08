جريمة تهز تونس.. مقتل زوجين وابنتهما ذبحا

تونس - (د ب أ):

تحقق السلطات الأمنية في تونس في ملابسات مقتل زوجين وابنتهما الصغيرة ذبحا في مدينة صفاقس، في جريمة صدمت التونسيين.

وضجت وسائل الإعلام التونسية اليوم الخميس، بأخبار الجريمة الفظيعة، حيث عثر على الضحايا في منزلهم بحي الحبيب بصفاقس ليل الأربعاء/الخميس بعد أن أبلغ الابن السلطات عن الواقعة.

وكان الابن وهو الناجي الوحيد من القتل فشل في التواصل مع عائلته عدة مرات عبر الهاتف المحمول (الموبايل) قبل أن يعود إلى المنزل ويقف على هول الجريمة.

ولم تتضح على الفور أي معطيات من المحققين بشأن مرتكبي الجريمة وأسبابها ودوافعها.

وقالت تقارير إن الشرطة عثرت على سكين كبير على مسافة من مقر سكن الضحايا فيما تنتظر السلطات القضائية والأمنية ما ستكشف عنه نتائج تشريح الطب الشرعي للمساعدة في التحقيقات.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية في صفاقس، تعمل الضحية الأم أستاذة تقنية فيما يعمل الزوج كموظف حكومي متقاعد، ولا يتعدى عمر الطفلة 12 عاما.

وقال سكان من حي الحبيب في شهادات إن القتلة قاموا بإتلاف كاميرات المراقبة المثبتة في الحي، وهو ما قد يعيق عملية تعقبهم.

وتسود حالة من الغضب مدينة صفاقس بينما نشر متعاطفون صور الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي.