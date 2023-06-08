الجيش في باكستان يتعهد بمحاسبة المتظاهرين ويتهمهم بالتمرد



(بي بي سي):

توعد الجيش الباكستاني من اتهمهم بالتمرد على الدولة ومؤسساتها ممن شاركوا في اضطرابات الشهر الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم وحق من وصفهم بالمخططين والعقول المدبرة للتمرد.

وكانت بعض منشآت الجيش قد تعرضت للنهب خلال المظاهرات الغاضبة التي اندلعت بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بشكل غير قانوني.

وينفي خان أي تورط من قبل أنصاره في أعمال العنف. ويحاكم عشرات المتهمين بارتكاب أعمال شغب خلال الاحتجاجات أمام محاكم عسكرية.