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BBC

إصابة 7 في هجوم بسكين استهدف أطفالا في منتزه شرق فرنسا

12:48 م الخميس 08 يونيو 2023
إصابة 7 في هجوم بسكين استهدف أطفالا في منتزه شرق فرنسا

هجوم على منتزه بشرق فرنسا

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باريس - (د ب ا):

أصاب مهاجم ستة أطفال وشخصا بالغا بسكين في منتزه ببلدة أنيسي بشرق فرنسا.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس إنه تم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به.

ووفقا لصحيفة لو باريزيان، فإن المهاجم أصاب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، أحدهم مصاب بصورة تهدد حياته.

وذكرت شبكة " بي اف ام تي في" أن الأطفال الذين تمت مهاجمتهم صغار السن للغاية.

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إرسال قوات أمنية إلى موقع الحادث.

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