إصابة 7 في هجوم بسكين استهدف أطفالا في منتزه شرق فرنسا
باريس - (د ب ا):
أصاب مهاجم ستة أطفال وشخصا بالغا بسكين في منتزه ببلدة أنيسي بشرق فرنسا.
وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس إنه تم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به.
ووفقا لصحيفة لو باريزيان، فإن المهاجم أصاب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، أحدهم مصاب بصورة تهدد حياته.
وذكرت شبكة " بي اف ام تي في" أن الأطفال الذين تمت مهاجمتهم صغار السن للغاية.
ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إرسال قوات أمنية إلى موقع الحادث.
سوق مصراوى
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
ماهو أفضل زيت للسيارات يناسب الطقس الحار؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: