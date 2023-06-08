إنقاذ أكثر من 100 راكب من قطار اشتعلت فيه النيران في النمسا

إنقاذ أكثر من 100 راكب من قطار اشتعلت فيه النيران

فيينا - (د ب أ)

تم إنقاذ أكثر من 100 راكب من قطار مسافات طويلة اشتعلت فيه النيران في نفق في مقاطعة تيرول النمساوية.

وقالت السلطات في تيرول إنه تم إجلاء 151 راكبا من القطار الليلي، في تعديل عن الرقم من إحصاء سابق. وكان القطار في طريقه من إنسبروك إلى أمستردام وهامبورج في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وذكرت السلطات إن عددهم الأولي استند إلى حجوزات المقاعد، ولكن العدد الحقيقي اتضح بعد إخلاء القطار.

ووفقا لخدمات الطوارئ، تسبب الضرر الذي لحق بالخط العلوي في نفق السكك الحديدية "تيفرينز" في نشوب حريق في واحدة أو أكثر من مركبات كان يتم نقلها على عربة حاملة لسيارات.

وقالت السلطات إن 33 شخصا تلقوا العلاج من إصابات طفيفة أو استنشاق الدخان. ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة.

وتم نقل الركاب إلى حافلات أقلتهم إلى مدينة إنسبروك النمساوية.