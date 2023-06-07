ماكرون ينتقد الهجوم على السد الأوكراني ويتعهد بإرسال مساعدات
باريس- (د ب أ)
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدمير سد كاخوفكا، في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وتعهد بأن ترسل بلاده مساعدات سريعا.
وقال ماكرون، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "سوف نرسل مساعدات في الساعات القادمة لتلبية الاحتياجات الفورية".
وتابع ماكرون "أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه في أعقاب الهجوم على سد كاخوفكا. فرنسا تدين هذا العمل الفاضح الذي يعرض السكان للخطر".
وقال قصر الإليزية، إن مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية سيرسل سريعا قافلة أولى تشمل 10 أطنان من منتجات الصحة والنظافة ومعالجة المياه مع خزانات محمولة طلبها الأوكرانيون.
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