وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يستعرضان التعاون بين الرياض وواشنطن

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض- (د ب أ)

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء،مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين الرياض وواشنطن، إضافة الى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان "إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة".

من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء تأكيد" بلينكن وبن فرحان عزمهما على مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في اليمن وجلب الاستقرار للمنطقة".